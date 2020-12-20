ليبيا – وصف رئيس المجلس المحلي لتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك حال الفوضى بالمدينة بأنه ”طبيعي“، نتيجة غياب الحكومة والانشغال بالصراعات والانقسام.

الشكشاك وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” اليوم الأحد أضاف: “نحن اليوم فوق أرض تاورغاء، وهذا تحقق بعد سنوات من التهجير وتسوية الوضع مع جيراننا في مصراتة”.

وأشار إلى غياب الدولة والانقسام، وعدم توفر الميزانيات الكافية، وتأخر صرف التعويضات وإعادة الإعمار.

وتابع المسؤول المحلي: “طلبنا من الحكومة توفير 1500 وحدة سكنية في مكان محل المدمرة، لكن لم يحدث شيء إلى الآن”.

الشكشاك اختتم: “بالرغم من الصعوبات الجمة أعيد تأهيل بعض المدارس والخدمات، لتساهم بإنعاش الحياة بعدما كانت لسنوات أشبه بمدينة الأشباح، وصارت لدى الجميع فرصة سانحة لاستعادة مستقبلهم”.

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