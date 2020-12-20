ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي علي الصلح أن سعر الصرف الجديد 4.48 ليس في صالح المواطن.

الصلح وفي تصريح لبرنامج “البلاد” الذي يبث على قناة “ليبيا 218” أمس السبت أضاف: “لو نعود للخلف سنجد أن أعضاء المركزي أكدوا في الماضي أن السعر التوازني هو 3.90، اليوم ماذا حدث في الاقتصاد الليبي؟ إن هذا السعر في الاقتصاد الليبي غير توازني”.

وأضاف :”نحن جرّبنا النموذج الخاص بتحقيق سعر صرف في الاقتصاد الليبي، وكما نعلم أن سعر الصرف هو سعر الأسعار في أي دولة؛ أي أنه عند هذا السعر يتم تسعير الأسعار في الدولة. وبالتالي السوق الوهمي الذي حدث سابقا (6)، (7) ثم انخفض إلى بعد إعلان السعر”.

وأفاد أن الشيء الإيجابي الذي حدث إنه تم توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض، إضافة إلى اجتماع إدارة المركزي بعد ست سنوات من القطيعة، هذا المجلس الذي فشل في إدارة السياسة النقدية في ليبيا وبامتياز وفشل في إدارة الأموال والمحافظة عليها،على حد قوله.

وأوضح قائلًا: “في العادة سياسات سعر الصرف لها شروط وهي استقلالية البنك المركزي، والإعلان عن السعر المستهدف والمعلن وكيفية اتخاذ هذا الإجراء والقرار”.

وأشار إلى وجود بعض السلع الأساسية التي سيشعر المواطن بارتفاعها وهذه السلع ستؤدي إلى ارتفاع في المستقبل على سعر الصرف، وبالتالي بعد عدة سنوات يعود سعر الصرف إلى سعر جديد وسيكون تبرير المركزي أن الميزانية الجديدة التي تحددها وزارة المالية هي السبب.

الخبير الاقتصادي أشار إلى أنه عند ارتفاع الأسعار فإن النمو الاقتصادي يرتفع بالسالب وليس بالموجب. مختتمًا بالقول: “وهذا في اعتقادي مؤامرة على الاقتصاد الليبي”.

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