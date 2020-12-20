السعودية – يشهد العالم حدثا فلكيا تاريخيا مساء الاثنين، يتمثل في الاقتران الكبير بين عملاقي الغاز كوكبي “المشتري وزحل”، عندما يشاهدان ظاهريا قريبين بشكل كبير من بعضها في السماء ليلا.

وأوضحت جمعية “آفاق” السعودية لعلوم الفلك، أن “الاقتران الكبير يمثل المرة الأولى منذ عام 1226 أي قبل نحو 800 عام، عندما اصطف الكوكبان ليلا وتمكن مراقبو السماء من مشاهدة الحدث في معظم أنحاء العالم، على الرغم من حدوث اقتران مماثل في عام 1623، إلا أنه لم يكن مرئيا”.

وقالت الجمعية: “يحدث الاصطفاف بشكل دوري بين الكوكبين والأرض في كل 20 عاما تقريبا وبفوارق متقاربة، لكن يبقى هذا الاقتران هو الأعظم على مدار الستين عاما القادمة، حيث لن يظهر الكوكبان بهذا القرب في السماء حتى عام 2080”.

وأشارت، إلى أن “الاقتران يوافق هذا العام وقت الانقلاب الشتوي وتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب الكرة الأرضية، وهو وقت دخول الشتاء فلكيا في نصف الكرة الشمالي”.

وأكدت الجمعية أنها سوف تقوم وبالتعاون مع أمانة محافظة الطائف برصد هذه الظاهرة، باستخدام التلسكوبات الحديثة من حديقة الردف العامة، بعد صلاة المغرب مباشرة وحتى العشاء، وسوف يكون الحضور مجانيا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية ضد فيروس كورونا.

المصدر : RT

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