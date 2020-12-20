ليبيا – اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن فرضيات التوصّل إلى تسوية تنهي الأزمة الاقتصادية والمالية في ليبيا تبدو ضئيلة، في ضوء الصراع المتفاقم بين رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير.

العبيدي قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إن الصراع وإن كان في ظاهره تقنيا فإنّه لا يخلو من حرب تموقع بين الطرفين، لا سيما إذا أخذ بعين الاعتبار الحماية التي يحظى بها الكبير من حكومة السراج ومن الأتراك.

وأضاف: “هذا الصراع لن يحسمه سوى اتفاق سياسي على أساس متين ينهي الجدل الحاصل بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية، ويمضي إلى توافق واسع حول الحكومة التي ستدير المرحلة المقبلة وستتولى التحضير للانتخابات المنتظر إجراؤها العام القادم”.

كما تابع: “أي انزلاق عن هذا المسار سيؤدي إلى تدهور الوضع وإلى انتكاسة قد يدفع الليبيون ثمنها غاليًا”.

وأشار إلى الاستعدادات العسكرية الجارية بالتوازي مع الحوار السياسي والحوار العسكري ومسار الإنقاذ الاقتصادي، ما يعني أن الخيارات مفتوحة وفرضيات الفشل ستكون ذات عواقب وخيمة على الجميع.

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