العراق – أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، امس تنفيذ أكثر من 253 عملية عسكرية ضد تنظيم “داعش” خلال عام 2020، فيما أشار إلى قتل واعتقال نحو 500 عنصر من التنظيم.

وذكر الجهاز في بيان صحفي: “بتوجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وتخطيط مباشر من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب والوِحدات التكتيكية للعمليات الخاصة من تنفيذ 253 عملية خلال العام الحالي”.

وأضاف، أن “الجهاز استطاع من خلال تلك العمليات، القبض على 292 عنصراً إرهابياً وقتل 206 آخرين، حيث تمت العمليات بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي”.

وأشار إلى أن “فرق الأمن الرقمي التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب نجحت في تعقُب 26280 حسابا للعصابات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التراسل الفوري”.

وتابع، أن “العمليات التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومُستقرة لحياة شعبنا العراقي عبر مواصلة عمليات تعقب واستهداف خلايا الإرهاب و منصاته الإلكترونية التي تنشُر الكراهية والتطرف بين أطيافه”.

المصدر: RT

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