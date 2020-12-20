ليبيا – عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى اجتماعها العادي أمس السبت بمقر رئاسة الأركان العامة في الرجمة، برئاسة الفريق عبدالرزاق الناظوري وعضوية كل من: “المستشار إبراهيم بوشناف وزير الداخلية، والعقيد ونيس الشكري، والعقيد صلاح اهويدي، والعقيد عبدالحميد الرعيض، والمقدم جمال العمامي، والنقيب فرج أقعيم“.

المجتمعون أكدوا -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة- على إعادة النظر في عمل الغرفة الأمنية للرفع من مستوى الأداء بالشكل الذي يتطلع إليه أغلب سكان مدينة بنغازي، وجواز استعمال القوة وكذلك استعمال السلاح مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة، أو كل من استعمل السلاح ضد المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية التي تعمل على تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن.

كما شدد الاجتماع على التعاون والتنسيق بين مشرفي الخطط الفرعية للغرفة الأمنية من أجل تحقيق المهام المكلفين بها في أسرع وقت وبأقل الخسائر.

هذا وشارك في الاجتماع كل من: “الفريق صقر الجروشي، والعميد مفتاح العربي مدير فرع المخابرات الليبية بنغازي، والعقيد خالد الشحومي مشرف الوحدات العسكرية بالقوة المشتركة، والعقيد طارق نجم مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي، والمقدم فرج العقوري مدير فرع الحرس البلدي بنغازي، والنقيب عاطف القطعاني عن فرع الاستخبارات بنغازي”.

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