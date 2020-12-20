أبوظبي – أظهر تقرير اقتصادي، تراجع الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2020 بنسبة 4 بالمئة على أساس وسط سنوي، ضغوط جائحة كورونا وانخفاض الطلب.

وأفاد تقرير شركة كامكو إنفست الكويتية (خاصة)، الأحد، بأن قيمة الصفقات العقارية في دول الخليج انخفضت إلى 72.1 مليار دولار خلال العشر أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

صفقات العقار سجلت 75.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2019.

وحسب التقرير، استحوذت السعودية على أكثر من 52 بالمئة من قيمة الصفقات خلال الفترة، بينما استحوذت الإمارات على نحو 21.6 بالمئة.

وبالنسبة لعدد الصفقات، أوضح التقرير أنها انخفضت بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة إلى 434 ألف و158 صفقة.

وعزا التقرير انخفاض كمية وقيمة الصفقات على أساس سنوي، إلى التأثير السلبي الناجم عن جائحة كوفيد-19 على الطلب العقاري وشرائحه الفرعية المختلفة.

وأشار إلى أن علامات التراجع الحاد التي شهدتها الصفقات العقارية خلال العام 2019، ستمتد الآن حتى العام 2021، إلى أن تعود ظروف الطلب إلى طبيعتها الاعتيادية بعد انتهاء الجائحة.

وتوقع التقرير تقلص جانب العرض بشكل دوري في 2021، من حيث تراجع إعلان المطورين عن المشاريع المستقبلية نظراً لضعف بيئة الطلب السائدة حالياً.

وتابع: “تقلص المعروض من شأنه المساهمة في الحد من الانخفاض الحاد للأسعار والإيجارات في المستقبل”.

وذكر التقرير أنه ستكون هناك حاجة للمحفزات الهيكلية لتلبية اتجاهات الطلب المتغيرة ضمن كل قطاع من القطاعات الفرعية لسوق العقار.

وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

الأناضول

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