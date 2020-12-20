ألمانيا – شهدت مباراة جمعت بوروسيا مونشنغلادباخ وهوفنهايم امس ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الألماني لكرة القدم، واقعة مسيئة بعيدة عن الروح الرياضية.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بحق المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، نجل ليليان تورام مدافع المنتخب الفرنسي الشهير، بسبب بصقه في وجه أحد لاعبي هوفنهايم.

وتوقف اللعب في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني في المباراة، بعدما طلب المسؤول عن تقنية الفيديو المساعد من الحكم فرانك فيلنبورغ ضرورة التوجه إلى الشاشة الموجودة في ملعب “بروسيا بارك”، من أجل مشاهدة ما فعله الفرنسي ماركوس تورام.

وكانت النتيجة آنذاك تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن تنتهي المباراة لصالح هوفنهايم 2-1.

وبعد انتهاء المباراة، سارع المدرب ماركو روزي المدير الفني لنادي بروسيا مونشنغلادباخ بتوجيه رسالة خاصة لجميع جماهير الدوري الألماني، بقوله: “نيابة عن الفريق. أود أن أقدم اعتذارا رسميا عن واقعة البطاقة الحمراء التي تورط فيها ماركوس تورام”.

وتابع: “ما حدث خارج نصوص الروح الرياضية، ولا وجود له في ملاعب كرة القدم. ماركوس شخص جيد ويفكر في نفسه، ونشأ بشكل جيد. لقد قام بالتعبير عن نفسه في تلك اللحظة، وأنا أعتذر مرة أخرى. لقد أساء إلى ناديه”.

ويمتلك المهاجم الفرنسي الدولي، نجل ليليان تورام الفائز بكأس العالم 1998، سجلا تأديبيا جيدا قبل تلك المباراة حيث كانت هذه البطاقة الحمراء هي الأولى له مع النادي.

المصدر: eurosport.ru

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