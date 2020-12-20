تونس – تراجعت العائدات السياحية في تونس 64 بالمئة في الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي، وفق بيانات للبنك المركزي، صدرت الجمعة.

وقال البنك المركزي إن عائدات السياحة بلغت 1.92 مليار دينار (700.3 مليون دولار) حتى 10 ديسمبر الجاري، مقابل 5.35 مليار دينار (1.94 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وفق البيانات الجديدة، بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة 22.5 مليار دينار (8.91 مليار دولار) في 10 ديسمبر، تغطي واردات البلاد لمدة 157 يوما، مقابل 19 مليار دينار (6.91 مليار دولار) تعادل تغطية الواردات لمدة 107 أيام بنهاية الفترة المقابلة من عام 2019.

وفي وقت ساابق، توقعت وزارة السياحة التونسية تسجيل تراجع حاد للعائدات السياحية في كامل العام 2020 بنسبة 66 بالمئة، وبنسبة 80 بالمئة في عدد ليالي المبيت السياح في الفنادق التونسية، وتراجع بنسبة 79 بالمئة في عدد السياح الوافدين.

وأشارت بيانات البنك المركزي، اليوم، إلى أن مداخيل الشغل المتراكمة بلغت 5.3 مليار دينار (1.94 مليار دولار) في 10 ديسمبر، مقابل 4.8 مليار دينار (1.77 مليار دولار) قبل سنة.

وتتوقع الحكومة التونسية انكماش الاقتصاد بنسبة 7.3 بالمئة في كامل العام 2020، مقابل توقعات في قانون المالية بداية العام بتسجيل نمو بنسبة 2.7 بالمئة.

والاقتصاد التونسي، الذي تشكل السياحة أهم مصادره للعملة الصعبة، تضرر بشدة جراء جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق الحدود وتعطيل حركة الطيران.

الأناضول

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