الأرجنتين – نقلت صحيفة “ذي صن” البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد تصريحا ناريا لماتياس مورلا محامي أسطورة كرة القدم الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي وافته المنية في 25 نوفمبر الماضي.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن مارادونا طلب في وصيته تحنيط جثته وعرضها في أحد المتاحف على غرار زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين، حيث جثة الزعيم السوفيتي محفوظة ومعروضة في الساحة الحمراء في قلب العاصمة الروسية منذ عام 1924.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن مارادونا كتب وصيته في الـ13 من أكتوبر الماضي، وجاء فيها: “بعد تحليل عميق أريد أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي وعرضه في المتحف”.

وأضاف: “أريد أن يتم ذلك وأن أكون محاطا بأكبر قدر من الجوائز والأشياء الشخصية والذكريات الحبيبة لأواصل تلقي المشاعر الطيبة من الناس في ذلك المكان”.

وأضافت الصحيفة أن الموضوع قيد النقاش لدى عائلة مارادونا، حيث يتم التفكير في تشييد ضريح له تلبية لرغبته.

المصدر: thesun.co.uk+ لينتا رو

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