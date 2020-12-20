إنجلترا – صرح ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البالغ 23 عاما، بأن فريقه قادر على الفوز بألقاب كبيرة ويحتاج فقط إلى دفعة أخيرة للاقتراب من أندية الصفوة في القارة العجوز.

وقال راشفورد عبر منصة “بودكاست” الخاصة بفريقه: “أعتقد أن فريقنا الحالي قادر على الفوز بالألقاب الكبرى. لم نحقق ذلك بعد لكني أشعر أننا قريبون منه. نحتاج فقط للدفعة الأخيرة حتى نصبح فريقا قادرا على الفوز بالألقاب والمنافسة على كل شيء”.

وأضاف راشفورد: “في المواجهات الكبيرة نكون ندا لأي فريق ونعرف أن بوسعنا تحقيق الفوز. نثق في قدرتنا على الفوز على أرض الملعب سواء في مواجهة ليفربول أو مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان”.

ولم يحرز فريق مانشستر يونايتد الملقب بـ”الشياطين الحمر” أي لقب منذ عام 2017 عندما فاز تحت قيادة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو ببطولتي كأس رابطة المحترفين المحلية والدوري الأوروبي في حين فاز بلقب “البريميرليغ” آخر مرة في موسم 2012-2013 تحت قيادة مدربه الأسبق أليكس فيرغسون.

وتحت قيادة مدربه الحالي النرويجي أولي غونار سولشاير تأهل الفريق لقبل نهائي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحلية في الموسم الماضي ويقول راشفورد إنه يعتقد أن فريقه بات قريبا من العودة للتتويج من جديد.

ويحتل اليونايتد المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة من 12 مباراة متخلفا بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب 14 مباراة.

ويعتقد راشفورد أن فريقه يمكنه تقليص الفارق من خلال تحقيق نتائج جيدة خلال فترة الأعياد.

ويستضيف مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم فريق ليدز يونايتد.

المصدر: رويترز

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