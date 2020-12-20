ألمانيا – أنهى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، عام 2020 بتسجيل ثنائية أمام باير ليفركوزن، امس السبت، في الجولة الـ13 من البوندسليغا، ليخطف عرش هدافي الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

وتمكن البولندي من تسجيل هدفي فريقه في المباراة، أحدهما جاء في الدقيقة (93)، ليقود بايرن للفوز (2-1) وانتزاع صدارة الدوري الألماني من ليفركوزن في آخر مباريات العام.

رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 32 هدفا في البوندسليغا لعام 2020، وتصدر ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

إلا أن الرد جاء سريعا من النجم البرتغالي بتسجيله ثنائية في شباك بارما رافعا رصيده إلى 33 هدفا قابلة للزيادة بعد توقف منافسه البولندي ليفاندوفسكي عند 32 هدفا منهيا مبارياته في 2020.

بالمقابل يتبقى أمام رونالدو فرصة الابتعاد أكثر بصدارة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى مع تبقى مواجهة واحدة لليوفي في الكالتشيو قبل نهاية العام أمام فيورنتينا.

يذكر أن أقرب المنافسين للثنائي ليفاندوفسكي ورونالدو كان الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو بعد أن سجل 26 هدفا في الدوري الإيطالي ويتبقى له مبارتان خلال العام واحدة ضد نابولي غدا بالأوليمبيكو والأخرى الأربعاء ضد ميلان في سان سيرو مما يصعب عليه اللحاق برونالدو.

المصدر: RT

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