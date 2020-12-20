مصر – دعا شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، اليوم الأحد، إلى استغلال اليوم الدولي للتضامن الإنساني في توجيه أنظار العالم لإنهاء معاناة الفقراء والمهمشين والمرضى والمضطهدين.

وجاء في تدوينة كتبها الطيب باللغتين العربية والإنجليزية على “فيسبوك”: “يأتي اليوم الدولي للتضامن الإنساني فرصةً ليوجه أنظار العالم، وبخاصة الدول القادرة والمتقدمة، لتقديم يد العون والمساعدة لإنهاء معاناة الفقراء والمهمشين والمرضى والمضطهدين، وبخاصة أولئك الذين أوهنتهم الحروب والصراعات، وأنهكتهم ثقافة الكراهية والعنصرية والكيل بمكيالين”.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن الإنساني يوم 20 ديسمبر من كل عام، تعبيرا عن “الوحدة في إطار التنوع”، وتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية.

وتهدف الذكرى إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن، مع تشجيع النقاش بشأن سبل تعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر، وتشجيع المبادرات الجديدة بهذا الاتجاه.

المصدر: “اليوم السابع”

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