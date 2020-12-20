ليبيا- كشف موقع “ميدل إيست مونيتور” الإخباري البريطاني ووكالة “تاس” الروسية للأنباء عن مستقبل مشاريع شركة نفط تابعة لروسيا على الأراضي الليبية.

تقرير إخباري مشترك لكلا الجهتين الصحفيتين تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن شركة النفط الروسية “تاتنيفت” ستباشر استئناف عمليات الإنتاج والتنقيب في عدد من المواقع في ليبيا، بعد توقف أنشطتها منذ العام 2011 مؤكدًا أن 4 مواقع استكشافية ستكون محط الأنظار.

وأضاف التقرير أن إجمالي الإنتاج من المشاريع التابعة للشركة قد يصل إلى 50 مليون طن، مبينًا أن “تاتنيفت” تحصلت في العام 2005 على امتياز تطوير حقل في غدامس وحقول أخرى في غدامس وسرت في العام 2006، كجزء من اتفاقية لمشاركة الإنتاج.

Share and Enjoy ! 0 Shares