ألمانيا – اشتعل فتيل أزمة بين بايرن ميونيخ الألماني والجناح لوروا سانيه، بعدما دعا رئيس النادي البافاري علانية الأحد إلى تحسين مستواه، وانتقد أداءه الذي لا يزال أقل من التوقعات.

وقال رئيس النادي البافاري كارل هاينتس-رومينيغه عبر قناة “سبورت 1” الألمانية “إننا وضعنا كل ما في وسعنا” لإحضاره من مانشستر سيتي الإنجليزي الصيف الماضي مقابل مبلغ يقدر بحوالي 50 مليون، مضيفا “عليه الآن تبرير ذلك”.

وتابع أنه “لم يندمج بعد بجينات بايرن ميونيخ، يجب أن يجعل من موهبته تؤتي ثمارها، هذه هي المهمة التي أمامه”.

وأضاف رئيس بايرن حامل لقب دوري أبطال أوروبا: “نحن مستعدون لدعم أي لاعب، لكن لدينا متطلبات في المقابل، هذا ما يجب أن يفهمه”.

وأعرب رومينيغه عن إيمانه بنجاح الألماني سانيه البالغ 24 عاما، لكنه أكد أنه لن يتردد في “تأديبه إذا لزم الأمر”.

وتأتي هذه التصريحات غداة يوم صعب لسانيه بعد الفوز بشق الأنفس لبايرن 2-1 على باير ليفركوزن، والذي أتاح لحامل لقب الدوري بإنهاء العام 2020 في صدارة الترتيب.

ودخل سانيه المباراة بديلا للفرنسي كينغسلي كومان الذي تعرض لإصابة، لكنه استبدل أيضا بعد نحو 30 دقيقة من دخوله. وهو إجراء فسرته وسائل إعلام ألمانية على أنه “العقوبة القصوى” وتحذير أرسله المدرب هانسي فليك للاعبه.

وأعرب ساني عن استغرابه في نهاية المباراة. وقال لصحيفة “بيلد” إن “التبديل فاجأني في البداية، إنه شيء لم أختبره” حتى الآن.

وأضاف: “لكن هذا يحدث من وقت لآخر”، مؤكدا أنه يحظى بالدعم الكامل من الفريق.

المصدر: “أ ف ب”

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