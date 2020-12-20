العراق – أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر العصاد، اليوم الأحد، إن خفض سعر الدينار مقابل الدولار، تسبب بخسائر كبيرة في القطاع الزراعي.

وذكر في بيان صحفي، أن “الفلاح العراقي هو أكثر من تضرر بارتفاع سعر العملة الذي عملت عليه وزارة المالية ويبدو ان هذا الاجراء كان غير مدروس، خاصة أن الوزارة مازالت مدينة للفلاح بمستحقاته للموسم الزراعي الماضي”.

وأضاف، أن “الفلاح العراقي يعتمد على المواد المستوردة بنسبة كبيرة في العملية الزراعية مثل البذور والاسمدة والاغطية البلاستيكية وغيرها من المواد والتي تحسب عليه بالدولار الأمريكي بينما هو يسوق منتوجه بالدينار العراقي وهذا ما سيولد فجوة كبيرة ما بين تكلفة العملية الزراعية وما بين سعر تسويق المنتج في الأسواق المحلية”.

وتابع: “كان على وزارة المالية تسديد ما بذمتها للفلاحين من مستحقاتهم للموسم الزراعي الماضي والتي تبلغ تريلوني دينار تقريباً قبل أن تبدأ برفع سعر الصرف للدولار الامريكي وتتسبب بخسارة فادحة للفلاح والمواطن على حد سواء”.

وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.

ويوم أمس، أفاد مراسلنا في العراق، بأن حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

المصدر: RT

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