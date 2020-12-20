فنلندا – أفادت شركة Teollisuuden Voima، المالكة لمحطة Olkiluoto الكهروذرية في فنلندا، إنه تمت إعادة وصل وحدة الطاقة الثانية في هذه المحطة، بشبكة الطاقة الكهربائية الفنلندية.

وذكرت الشركة، أن هذه الوحدة انفصلت بشكل طارئ عن الشبكة، في 10 ديسمبر.

وأضافت الشركة، في بيانها: “تم مجددا ربط وحدة رقم 2 في محطة Olkiluoto بشبكة الكهرباء الوطنية الفنلندية أمس، في الساعة الحادية عشرة مساء من يوم 19 ديسمبر بالتوقيت المحلي. وستعمل الوحدة بكامل طاقتها يوم الثلاثاء 22 ديسمبر”.

في 10 ديسمبر، أفادت هيئة الأمان الإشعاعي والأمان النووي الفنلندية، بحدوث حالة طوارئ في محطة Olkiluoto، مما أدى إلى فصل وحدة الطاقة الثانية. ولم تقدم الهيئة أي تفاصيل.

من جانبها، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة، أن الحادث الذي وقع في محطة الطاقة النووية الفنلندية لم يشكل تهديدا لسلامة البيئة والناس.

وشددت الوكالة، على أن المستوى الإشعاعي في المحطة ومحيطها، لا يزال عند المستويات الطبيعية.

المصدر: نوفوستي

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