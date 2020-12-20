إيطاليا – عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا ظل صامدا لقرابة 60 عاما، بعد أن سجل هدفين في فوز فريقه يوفنتوس على مضيفه بارما 4-0 السبت في الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي ليوفنتوس على “تويتر” أن رونالدو عادل الرقم القياسي الذي سجله الأرجنتيني عمر سيفوري في عام 1961 وأصبح أول لاعب يحرز 33 هدفا في “الكالتشيو” على مدار عام كامل.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفا بفارق هدفين عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان.

وما زال أمام رونالدو فرصة التفرد بالرقم القياسي مع تبقي مواجهة واحدة لليوفي في الكالتشيو قبل نهاية العام أمام فيورنتينا، الأربعاء القادم.

المصدر: twitter\juventusfcen

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