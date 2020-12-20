إيطاليا – تغلب ميلان على مضيفه ساسولو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وباغت البرتغالي رافائيل لياو مهاجم ميلان أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الأول بعد مضي 6 ثوان فقط على بداية المباراة (الهدف الأسرع في تاريخ الدوري)، وعزز زميله البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس النتيجة للروسونيري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ26، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد دومينيكو بيراردي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وهذا الفوز هو الأول لميلان بعد تعادلين، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة عن جاره إنتر الوصيف الذي فاز بدوره بنتيجة 2-1 على ضيفه سبيزيا.

في المقابل، توقف رصيد ساسولو عند 23 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

المصدر: RT

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