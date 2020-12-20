وسط تصعيد حدودي بين السودان وإثيوبيا.. اجتماع بين حمدوك وأبي أحمد في جيبوتي

وسط تصعيد حدودي بين السودان وإثيوبيا.. اجتماع بين حمدوك وأبي أحمد في جيبوتي

جيبوتي – عقد رئيسا وزراء السودان وإثيوبيا، عبد الله حمدوك وأبي أحمد، اليوم الأحد اجتماعا في جيبوتي، على خلفية التصعيد الحدودي بين دولتيهما.

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان منشور على صفحته في “فيسبوك” أن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة حمدوك في جيبوتي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة وأجندة قمة منظمة “الإيقاد” التي تستضيفها جيبوتي اليوم.

وأكد البيان أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى مسألة انعقاد اللجنة العليا للحدود بين السودان وإثيوبيا في 22 ديسمبر الجاري.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين البلدين، في ظل مقتل عدد من العسكريين السودانيين مؤخرا جراء كمين نصب في منطقة حدودية، وألقى الجيش السوداني اللوم فيه على “القوات والمليشيات الإثيوبية”.

المصدر: RT

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