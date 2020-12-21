هولندا – تعرض البطل العالمي في الكيك بوكسينغ، المغربي بدر هاري لخسارة مفاجئة بالضربة القاضية أمام الروماني بنجامين أديغبويي، في النزال الذي جمعهما امس في أمستردام ضمن أمسية غلوري 76.

وقرر هاري الابتعاد عن وسائل الإعلام، رافضا التعليق على هزيمته أمام خصمه الروماني، معتذرا عن التواجد في الندوة الصحفية التي أعقبت النزال، كما أنه لم ينشر أي تدوينة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارته المفاجئة.

ولكن تعليقه الأول بعد خسارته أمام أديغبويي، كان عبر حساب “إنستغرام” لمواطنه المقاتل المغربي الشهير أبو زعيتر، الذي وضع تدوينة يدعم فيها هاري.

ونشر أبو زعيتر عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، صورة لبدر هاري بقميص المغرب، وأرفقها بعبارة: “عندما تقاتل، فإن المغرب كله يقاتل، نحن معك مهما حدث، وستظل دائما أسطورتنا، يجب أن تبقى مرفوع الرأس”.

ورد هاري على رسالة مواطنه قائلا: “شكرا لك على دعمك، سأعود قريبا”.

وكان هاري البالغ عمره 36 عاما، انهزم في الجولة الثالثة من نزاله ضد أديغبويي بالضربة القاضية، بعدما لم يقو المقاتل المغربي على إكمال النزال إثر تعرضه لإصابة على مستوى الأنف.

المصدر: مواقع التواصل

Share and Enjoy ! 0 Shares