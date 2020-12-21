ليبيا – اطّلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على احتياجات بلديات المنطقة الجنوبية لليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

الاجتماع ضم وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عضو مجلس النواب عن براك الشاطئ الهادي الصغير، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، وعميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوش، ورئيس المجلس التسييري تراغن عبدالله ياسين، ورئيس المجلس التسييري القطرون إبراهيم جابر، ورئيس المجلس التسييري مرزق علي سلامة، وعميد بلدية القرضة المكلف طلال بشير.

وتفقد الثني خلال هذا الاجتماع أوضاع كافة البلديات بالمنطقة الجنوبية وأبرز احتياجاتها، إضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلحلتها.

وأكد العمل على توفير كافة الاحتياجات الملحّة، ومعالجة المشاكل والمختنقات حسب الأولوية، وعلى رأسها مشاكل المياه والصرف الصحي ونقص المحروقات والكهرباء.

وفي سياق متصل، اطلع الثني على أوضاع المهجرين من بلدية مرزق، وأبرز احتياجاتهم، مؤكدًا العمل على توفيرها في القريب العاجل.

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