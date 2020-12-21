ليبيا- اتهم القيادي بمدينة مصراتة وعضو المركز الإعلامي لعملية ” البنيان المرصوص” التابعة لللرئاسي أحمد الروياتي رئيس المجلس فائز السراج ومن وصفهم بـ”حاشيته” بخلط الأوراق في العاصمة طرابلس.

الروياتي أشار في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن السراج أو “حاشيته” يعولون على هذا الخلط من أجل سلطان سيزول فى نهاية المطاف، مبينًا أن ما يقومون به سيزيد من تعقيد الموقف في غير صالح الوطن والمواطن.

وأضاف الروياتي أن القرارات المتخذة أخيرًا من قبل السراج ومن معه والتغاضي عن ما وصفها بـ”شبهات” هيثم التاجوري وما يقوم به من اجتماعات لنشر الفتن هنا وهناك والشد والجذب والتدافع الحاصل بالمجمل، أمور تثير التساؤل وتوجه الأصابع نحو جهة واحدة هي “فائز المجد”.

واختتم الروياتي تدوينته بالتأكيد على كونه ناصحًا أمينًا بلغ ما يريد أن يصل من رسالة الجميع، داعيًا في ذات الوقت هؤلاء إلى عدم اللعب بالنار لأن المحرقة ستطالهم جميعًا، ولن يخرج منها أحد فائزًا بضمنهم فائز، في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

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