ليبيا – أكدت السفارة الأمريكية في طرابلس إنها ملتزمة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ببناء الفرص في ليبيا، من خلال تحسين بيئة الأعمال للابتكار والشركات الجديدة والاستثمار الأجنبي، وفق قولها.

السفارة الأمريكية أضافت في بيان لها بحسب المكتب الإعلامي التابع لها: “أظهر الجيل القادم من رواد وقادة الأعمال في ليبيا التزامهم بتشجيع الإبداع والابتكار، وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب الليبيين في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي”.

وقالت: “مكتب المبادرات الانتقالية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID/Office of Transition Initiatives يفخر بالمساهمة في هذا الحدث المهم الذي جمع القادة الليبيين الشباب من جميع أنحاء ليبيا”، على حد قولها.

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