العراق – أفاد مراسلRT في العراق امس الأحد بأن المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، استهدفت مساء اليوم بمجموعة من الصواريخ.

ونقل مراسل RT عن مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء قولها، إن “مجموعة صواريخ سقطت قبل قليل على المنطقة الخضراء، وردت منظومة الدفاع الجوي “سيرام” التابعة للسفارة الأمريكية عليها”.

من جانب اخر أفاد المتحدث باسم الجيش العراقي إن جماعة “خارجة عن القانون” أطلقت امس الأحد صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، حيث تقع السفارة الأميركية والعديد من المقرات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية، ووصفت الرئاسة العراقية الهجوم بالعمل الإرهابي.

وأوضح المتحدث -في بيان- أن اكثر من ثمانية صواريخ كاتيوشا انطلقت من منطقة معسكر الرشيد جنوب شرق بغداد، وأصابت مجمّعا سكنيا داخل المنطقة الخضراء، مما ألحق أضرارا بالمباني والسيارات، لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضمّ مباني حكومية وبعثات أجنبية.

وقال مسؤول أمني يقع مكتبه في المنطقة الخضراء إن نظاما مضادا للصواريخ أقيم للدفاع عن السفارة الأميركية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تصدي منظومة الدفاع الأميركية “سيرام” للصواريخ.

وأدانت الرئاسة العراقية الهجوم، ووصفته في بيان بالعمل الإرهابي الذي يستهدف سيادة العراق وعلاقاته الخارجية.

من جانبه دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بيان الحكومة العراقية إلى إعلان حالة الطوارئ في بغداد، وقال إنه “ليس من حق أحد استخدام السلاح خارج إطار الدولة”.

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن مليشيات مدعومة من إيران شنت مجددا هجوما بشكل صارخ في بغداد ما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين.

وكالات

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