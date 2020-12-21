العراق – أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، الاتفاق مع نظيرتها اللبنانية على بيع كمية من النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية إلى لبنان.

وذكر بيان للوزارة، أن “الوزير احسان عبد الجبار التقى الوفد اللبناني الزائر برئاسة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، تواصلاً مع المشاورات والمباحثات التي عقدت في وقت سابق بين البلدين”.

ونقل البيان عن الوزير العراقي قوله: “تم الاتفاق على بيع كمية من النفط الاسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية الى لبنان خلال العام 2021 وبكميات محدودة سيتم الاعلان عنها لاحقاً، وفق أسعار النشرة العالمية في اطار التعاون المشترك بين البلدين”.

وعبر عبد الجبار بحسب البيان، عن أمله في تحقيق الاتفاق المصالح المشتركة، حيث تتلخص المصالح في تغطية جزء من حاجة لبنان للوقود في توليد الطاقة، وتحقيق العراق لإيراد مالي.

المصدر:RT

Share and Enjoy ! 0 Shares