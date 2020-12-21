ليبيا – حيّا رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج الطاهر الغرابلي من أسماهم بـ”المناضلين من أجل إرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة”، وفق قوله.

الغرابلي قال في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الأحد: “كل التقدير لكل من يطالب ويناضل من أجل تحقيق وإرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة”.

وأضاف: “تبًا للفاسدين المفسدين أينما كانوا ومهما كان شعارهم. ثرنا على الذئاب فثارت معنا الثعالب سقطت الذئاب فتسلقت الثعالب، هذا واقعنا اليوم”، على حد قوله.

وكشف الغرابلي على أن صهاريج تهريب الوقود تسير إلى وجهتخا بحماية سيارات عسكرية مصفحة ، مضيفًا :” حراسة هذه السيرات لصهاريج تهريب الوقود يجعلنا نسأل وبكل صراحة من معنا ومن علينا ؟ “.