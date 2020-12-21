ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المقاطع عند مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الاثنين أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة للرئاسي.

اللقاء تضمن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق بحث عدد من المواضيع التي وصفت بـ” العسكرية” فيما يخص الدعم العسكري والأمني والتعاون المشترك، وكذلك استعراض الوضع السياسي والأمني داخل البلاد بحسب المصدر.

وتم أيضًا مناقشة مخرجات لجنة 5+5 وكيفية دعمها للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم ما وصفها بـ”المصلحة الوطنية”، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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