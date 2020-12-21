ليبيا – تسلمت بلدية مصراتة ما وصف بـ “مستشفى الصداقة التركي الليبي” المُقام في مدينة مصراتة من وكالة التعاون والتنسيق التركية “TEKA”، واستُكملت مراسم توقيع بروتوكول التسليم والاستلام.
وزارة صحة الوفاق قالت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها: إن هذا المشروع يأتي في ظل اتفاقية التعاون المشترك بين تركيا والسراج على كل الأصعدة، بما فيها الجانب الصحي.
وبحسب بروتوكول التعاون، فإن وزارة الصحة التركية ستقدم الدعم الفني وتدريب الكوادر المُشغّلة للمستشفى.
وتبلغ المساحة المغلقة للمستشفى حوالي 2400 متر مربع، ويتضمن أقسامًا للعلاج الطبيعي للنساء والأطفال والرجال وقسمًا للطوارئ، كما يشتمل المستشفى على 38 وحدة للمعاينة وحوضين للعلاج.
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