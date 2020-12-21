العراق – دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العراقيين إلى محاسبة المسؤولين عن قصف مجمع السفارة الأمريكية ببغداد، وذلك تعليقا على القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء أمس الأحد.

وكتب بومبيو اليوم الاثنين عبر صفحته الخاصة على “تويتر” إن “الميليشيات المدعومة من إيران هاجمت مرة أخرى بشكل صارخ وتهور في بغداد، مما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين. يستحق شعب العراق محاكمة هؤلاء المهاجمين، ويجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين الكف عن أعمالهم المزعزعة للاستقرار”.

وكانت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد نددت بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء، مؤكدة أنه أسفر عن أضرار طفيفة بمجمع السفارة “دون خسائر بشرية”.

ودعت السفارة في بيان لها “جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها”.

من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق تعليقا على القصف، إن “مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق صواريخ من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد) باتجاه المنطقة”.

المصدر: RT

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