ليبيا – قال المحلل السياسي عادل خطاب إن تأجيل الجلسة في غدامس يشير إلى تنامي الخلافات بين أعضاء مجلس النواب، رغم ما يقال عن بوادر توحيد البرلمان مجددًا.

خطاب نوّه في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن الخلافات أكبر من أن تحتوى، خصوصًا في ظل تباعد شقة الخلاف بين نواب غرب البلاد وشرقها، وإصرار كل مجموعة على أن يؤخذ بمقترحها.

وتابع: “فشل النواب في عقد هذه الجلسة قبل أسبوعين، رغم وجود أكثر من 120 نائبًا في غدامس، يثبت بأن المسألة القانونية والدستورية، إضافة إلى الخلافات القائمة، لا يمكن أن تمر من خلال النواب إلى مرحلة جديدة مؤثرة في الحالة الليبية. التوصل إلى جدول أعمال لعقد جلسة رسمية موحدة في غدامس، أصبح أمرًا مستبعدًا”.

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