مصر – كشف رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول الاتحاد الدولي لكمال الأجسام عادل فهيم، أن الاتحاد المصري لا ينفق على “بيغ رامي”، بل يتم الإنفاق على أنشطة وبطولات الهواة.

وأضاف فهيم، لجريدة “اليوم السابع” المصرية، أن مصاريف الاتحاد المصري تبلغ نصف مليون جنيه، وهو مبلغ لا يغطي مصاريف شهرين من إنفاق بيغ رامي أول مصري يحصل على مستر أولمبيا.

وأوضح فهيم أن المصري رامي السبيعي ينفق ميزانية الاتحاد المصري كل شهرين في مكملات غذائية، وفيتامينات، وأطعمة وتدريبات أيضا، وهو المبلغ الذي تغطيه شركات عملاقة كبري.

المصدر: اليوم السابع

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