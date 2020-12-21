ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد اليوم الإثنين سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيني بوتشينو، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

عماري زايد ناقش خلال اللقاء وفقًا لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي مستجدات الوضع السياسي الراهن، ومنتدى الحوار السياسي في تونس واجتماع مجلس النواب في غدامس، وما سينتج عنهما من خطوات قد تمكن الليبيين من تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الانتخابات.

ورحّب اللقاء بالوصول إلى قرار لإجراء الانتخابات فى ديسمبر 2021؛ لأنه هو الحل الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الوضع الراهن، بحسب ذات المصدر.

كما تم التطرق إلى التعاون بين البلدين في مجالات المشاريع المشتركة في مجالي المواصلات والتعليم.

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