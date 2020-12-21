فلسطين – أكد مدير صحة جنوب الخليل عفيف العطاونة أن 50% من المصابين بكورونا في مستشفيات المحافظة يرقدون في العناية المركزة، في وقت تحذر فيه الصحة في غزة من وضع خطير بالقطاع بسبب الفيروس.

وقال العطاونة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”: 73 من المرضى المصابين بالفيروس موجودون في مستشفيي دورا والأهلي، 36 منهم في غرف العناية المركزة، 6 منهم يخضعون للتنفس الصناعي.

وأضاف: “الأسبوعان الماضيان شهدا انتكاسات ضمن الإصابات النشطة، واحتاج عدد منها للدخول للمستشفيات وأجهزة التنفس الاصطناعي، نظرا لوجود أعراض شديدة عليها”.

وأشار إلى أن المصابين المتواجدين في المستشفيات من مختلف الفئات العمرية وبعضهم ليس لديه أي أمراض مزمنة، ولم يعانوا من أمراض ولم يسجلوا كأصحاب مناعة ضعيفة.

من جهته، أكد مستشار وزيرة الصحة فتحي أبو وردة أن “نسبة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة تتراوح ما بين 30% إلى 45% من العينات المسحوبة”.

وقال: “الوضع الصحي في القطاع خطير جدا، خاصة مع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الحرجة والخطيرة”.

وأضاف: “الإصابات الحرجة والخطيرة في القطاع بلغت 238 إصابة، بينها 62 إصابة على أجهزة التنفس الاصطناعي من أصل 350 مصابا بالفيروس يخضعون للعلاج في المستشفيات”.

المصدر: RT

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