مصر – أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أنها قررت خفض رسوم المرور عبر القناة لناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن بواقع 48 بالمئة.

وأضافت الهيئة أن الخفض يشمل “الناقلات المحملة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء جبل طارق والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى”.

وقالت إن الخفض بدأ سريانه في أول ديسمبر 2020 وسيستمر حتى 31 مايو 2021 .



وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشفت أن قيمة إيرادات قناة السويس تخطت نصف تريليون جنيه خلال 10 سنوات لتبلغ 575.2 مليار جنيه.

المصدر: وكالات

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