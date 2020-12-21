ليبيا- عقد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق اجتماعًا مع ثلاثة من أعضاء لجنة “5+5” المفاوضين لنظرائهم من الجيش في إطار المسار العسكري.

بيان صحفي مقتضب نشره معيتيق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعته صحيفة المرصد أشار إلى تكريس الاجتماع لبحث التقدم المحقق في خطوات تنفيذ اتفاق اللجنة، التي تُعد أحد مخرجات مؤتمر برلين لتحقيق السلام في ليبيا.

ووفقًا للبيان فإن معيتيق واللواء أحمد علي أحمد أبو شحمة والعميد مختار ميلاد النقاصة والعميد الفيتوري إغريبيل خلال الاجتماع الذي احتضنه ديوان رئاسة وزراء الوفاق بطرابلس، أكدوا على التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها مرورًا بمدينة سرت، في خطوة يهدف من خلالها إلى رفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل حرية التنقل.

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