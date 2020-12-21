ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الإثنين وزير المالية والعمل المالطي “كلايد كارونا”، وذلك لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين.

اللقاء تركز وفقًا لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وإمكانية تطوير التعاون في مجال الاستثمار والتنمية والاتفاق على بدء منح التأشيرات الأوروربية للمواطنين الليبيين نهاية شهر يناير القادم، والعمل على افتتاح خط جوي بين كل من “فاليتا، طرابلس، بنغازي، مصراته” مباشرة إلى عدد من العواصم الأوروبية.

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