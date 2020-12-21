روسيا – أعلن مركز الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أنه لا قرارات لوقف حركة الطيران بين روسيا وبريطانيا على خلفية أنباء تفشي سلالة جديدة من كورونا في المملكة المتحدة.

وقال مصدر في المركز: “مركز الأزمات يراقب الوضع من أجل منع نقل وتفشي عدوى كورونا الجديدة” وأضاف أن المعلومات ستتوفر عن جميع القرارات ذات الشأن في الوقت المناسب.

ووردت تقارير حول الكشف في بريطانيا عن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت السلطات الطبية البريطانية أن السلالة المذكورة تنتشر بسرعة كبيرة، الأمر الذي يتطلب من المواطنين التزاما أكبر بإجراءات الوقاية.

وفي وقف سابق من اليوم أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أنه تمت إضافة المملكة المتحدة إلى قائمة الدول عالية الخطورة، المحظور استقبال الرحلات الجوية منها إلى الكويت.

كما حظرت هولندا استقبال الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، مشيرة إلى أن الإجراء سيظل ساريا حتى الأول من يناير.

وفرضت عدة دول أوروبية قيودا جديدة على السفر إلى بريطانيا اليوم الأحد، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك.

المصدر: إنترفاكس + وكالات

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