إسبانيا – اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بأنه مر بوقت سيئ للغاية في الفترة الماضية، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين الإدارة السابقة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بعض المقتطفات من تصريحات ميسي التي أجراها مع الصحفي جوردي إيفول بإذاعة “راك 1″، والتي ستنشر يوم 27 ديسمبر الجاري.

وقال ميسي: “أنا بخير، لقد قضيت وقتا سيئا للغاية، بسبب نهاية الموسم الماضي وما حدث في الصيف أيضا”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “لكن الآن أشعر بأنني بحالة جيدة ومتلهف ومتحمس للموسم”.

وفجر ميسي مفاجأة من العيار الثقيل، الصيف الماضي، عندما طلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل مجانا من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك، ولكن الإدارة رفضت طلبه بسبب انتهاء مدة ذلك الشرط وأصرت على دفع الشرط الجزائي في عقده في حال قرر الرحيل ما جعل الأرجنتيني يضطر للبقاء.

وجاء ذلك عقب خروج برشلونة من الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ (2-8).

واعترف ميسي بأن الوضع معقد في النادي من الناحية الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، بقوله: “أعلم أن النادي يمر بوقت عصيب، على مستوى الفريق والإدارة، لكني أتطلع لحصد الألقاب”.

المصدر: وكالات

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