العراق – أكد وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، وهي أزمة مركبة، ناتجة عن “أحادية وريعية اقتصاده”.

وذكر في بيان صحفي، أن “الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، وهي أزمة مركبة، ومتراكمة عبر عقود طويلة من الإخفاقات، ناتجة عن أحادية وريعية هذا الاقتصاد، ما جعله يصل إلى طريق مسدود”.

وأضاف، أن “الأزمة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة، لتجاوز الأزمة، عبر التأسيس لسياسات اقتصادية، تساعد على نمو القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر التمويل”.

وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس الأول السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.

المصدر: RT

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