العراق – أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، تقديمها طلبا لعقد جلسة استثنائية يحضرها رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وذكر البيان الذي وقعه 28 نائبا: “ندعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري”.

وأضاف، أن “الجلسة الاستثنائية التي ندعوا لها ستكون لمناقشة أسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك، السياسة المالية المتبعة، اتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي – الشروط والالتزامات، وفشل الأداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي”.

وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس الأول السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.

المصدر: RT

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