الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب اليوم، إذ طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات طال انتظارها بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس كورونا.

وهبط الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1870.69 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، فيما هبط المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها إلى 1876.90 دولار.

وقال خبير إن السوق شهدت بعض الصفقات لجني الأرباح بعد أن أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز وصعود الدولار.

ارتفع الذهب 23 بالمئة هذا العام مدفوعا بصفة أساسية بسلسلة من إجراءات التحفيز بسبب الجائحة، مما أثار مخاوف من التضخم. وغالبا ما يستخدم المعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6 بالمئة إلى 25.74 دولار للأونصة. وهبط البلاتين اثنين بالمئة إلى 989.27 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2310.75 دولار.

المصدر: رويترز

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