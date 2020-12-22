ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عن مدينة سبها علي السعيدي أن زيارة وفد الجنوب إلى مصر مهمة للغاية، لأن مدن الجنوب تعد البوابة الرئيسة لاستقرار ليبيا.

السعيدي لفت في تصريح لصحيفة “الانحاد” إلى أن الحكومات الليبية المتعاقبة منذ عام 2011 وحتى اليوم تهمش إقليم فزان، في ظل انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والسلع الأساسية.

وحذر من وجود رابط بين جماعة “بوكو حرام” و”داعش”، وما يسمى “الجماعة الإسلامية” في المغرب العربي وتأثير ذلك على الوضع في ليبيا، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ”إقليم فزان” ينحاز دائمًا لليبيا رغم تهميش الحكومات له، فهو يعتبر القاعدة الأساسية لاستقرار ليبيا أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

وأوضح أن وفد الجنوب سينقل للقيادة المصرية رسالة مفادها أن ليبيا واحدة وموحدة وترفض التقسيم، معربًا عن أمله في أن تكون الزيارة منبرًا لإيصال صوت الجنوب لبقية مناطق ليبيا، في ظل محاولات تجري لتمزيقه.

كما أضاف: “نتمنى أن يكون للزيارة صدى كبير، كون الجنوب يعمل على لم شمل ليبيا، ولديه القدرات الأمنية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وبيّن أن الجنوب يتواجد به 13 ألف مقاتل بحاجة إلى التسليح لمكافحة الإرهابيين وعصابات الهجرة غير الشرعية، معربًا عن أمله في وجود آذان مصغية من مدن الشرق والغرب الليبي لمطالب مدن الجنوب.

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