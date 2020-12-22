ليبيا- انتقدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي عمل المبعوثين الأممين السابقين إلى ليبيا في ظل زيادة تفاقم الأزمة الليبية وعدم التوصل إلى حل جذري.

الطبلقي أشارت خلال تصريحات لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تابعتها صحيفة المرصد إلى أن عدد المبعوثين وصل إلى 6 وكل مبعوث تتفاقم معه الأزمة الليبية بشكل أكبر واصفة عمل هؤلاء بفرض واقع مرير على الليبيين لأن الحل لهذه الأزمة يبقى ليبياً.

وأضافت الطبلقي أن التركيبة الليبية ليست بالبسيطة فلكل منطقة مشاكلها الخاصة التي تختلف عن الأخرى مبيدية اعتراضاتها على عمل البعثة الأممية لتجاوزها حدود عملها وفرض أشخاص أو كيانات لا يعترف بها الأغلبية ولا تستطيع حل الأزمة.

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