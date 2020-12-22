ليبيا – عبر عضو مجلس النواب مفتاح الكرتيحي عن قناعته بعدم جدوى الجلسات المنعقدة مؤخرًا، نظرًا لوجود قوى كبرى تلعب على الساحة الليبية، نافيًا صحة توجيه دعوة لعقد جلسة في القاهرة.

الكرتيحي حمّل في تصريح لموقع “إرم نيوز” البعثة الأممية مسؤولية عبثية الحوارات التي جرت في تونس وغدامس وعدم توصلها إلى حل.

كما أضاف: “تعاطي البعثة وطريقة اختيار الممثلين وطريقة إدارة الحوار جعلت البعثة جزءًا من المشكلة بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل”.

وأشار إلى أن مصر تريد استقرار ليبيا، وبذلت وتبذل جهودًا كبيرة في هذا الصدد، لأنها أول المتضررين من الفوضى.

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