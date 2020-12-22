باكستان – أعلن شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان امس أن بلاده أطلعت قيادة الإمارات العربية على موقفها من إسرائيل، وأكد أن إسلام آباد لن تعترف بها حتى التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

ونفى شاه قريشي أن تكون باكستان قد تعرضت لضغوط من أجل الاعتراف بالدولة العبرية. وقال عن لقائه بالمسؤولين الإماراتيين لقد “أطلعتهم على سياستنا بخصوص إسرائيل/فلسطين” مشددا على رفض إسلام آباد إقامة علاقات مع إسرائيل طالما لم تتم تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر: صحيفة “The International News” الباكستانية/صحيفة “The Nation” الباكستانية

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