بوتين: شركات النفط لا يجب أن تتلاعب مع مستهلكي الوقود

بوتين: شركات النفط لا يجب أن تتلاعب مع مستهلكي الوقود

روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة توفير شروط العمل المناسبة لصناعة النفط في روسيا، كما تجب مراعاة مستهلكي الوقود في السوق المحلية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بوتين مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي أطلع الرئيس على الوضع المحيط بسوق النفط الروسية.

وقال بوتين خلال الاجتماع، إن “صناعة النفط في روسيا يجب أن تشعر بالراحة، كذلك لا يجب أن تتلاعب الشركات مع مستهلكي الوقود أيضا”، في إشارة إلى أنه لا يجب رفع أسعار المحروقات بنحو كبير.

من جهته وعد نائب رئيس الوزراء الروسي بمتابعة أسعار الوقود في السوق المحلية بشكل صارم، بحيث أن نمو أسعار الوقود لن يتجاوز زيادة معدلات التضخم.

وقال إن “الآلية التي تم تطويرها لتخفيف آثار تأثير الأسعار العالمية على أسعار الوقود في روسيا تسمح بالحفاظ على أسعار المنتجات النفطية عند مستوى لا يتجاوز التضخم”.

المصدر: نوفوستي

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