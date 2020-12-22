روسيا – بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، هاتفيا، التعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة كورونا، بما في ذلك إمكانية توريد لقاح “سبوتنيك V” الروسي لفلسطين.

وجاء في بيان للكرملين أن الرئيسين تناولا أيضا ملف تسوية الصراع في الشرق الأوسط، وأن بوتين جدد لعباس استعداد روسيا لمواصلة جهودها الهادفة إلى إيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك عبر تفعيل إمكانيات “رباعية” الوسطاء الدوليين.

وجاء في البيان أيضا أن الزعيمين تبادلا التهانئ بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة واتفقا على إجراء اتصالات ثنائية على مختلف المستويات.

المصدر: موقع الرئاسة الروسية

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