لندن – تراجعت الأسهم القيادية في بورصة لندن اليوم الثلاثاء مع إغلاق المزيد من البلدان حدودها مع بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا فيها.

وانخفض المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني 0.2 بالمئة ليحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وتصدرت أسهم المعادن والطاقة موجة التراجع.

وفرضت بريطانيا إجراءات عزل عام مشددة للحد من تفشي السلالة الجديدة من الفيروس التي قيل إن معدل انتشارها يزيد بما يصل إلى 70 بالمئة عن السلالة الأصلية، مما دفع العديد من البلدان لإغلاق الحدود مع بريطانيا ومنع السفر لها.

في الوقت نفسه صعد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة بعدما سجل أكبر خسارة يومية له خلال نحو شهرين أمس الاثنين.

ووافق الكونغرس الأمريكي أمس الاثنين على حزمة تحفيز مالي قيمتها 892 مليار دولار بعد أيام من المفاوضات الساخنة. ومن المنتظر أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على حزمة التحفيز لتطبيقها مما ينعش الآمال في تعاف اقتصادي.

المصدر: رويترز

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