إنجلترا – استعاد نادي تشيلسي نغمة الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه وجاره وست هام 3-0، أمس الاثنين، في ختام مباريات المرحلة الـ14 من المسابقة.

وسجل ثلاثية “البلوز”، المدافع البرازيلي المخضرم، تياغو سيلفا، والمهاجم الدولي الإنجليزي تامي أبراهام “هدفين”، في الدقائق 10، 78، و80 على الترتيب.

وثأر تشيلسي بهذا الفوز من جاره وست هام، الذي تغلب عليه في آخر مواجهتين بينهما، كما استعاد “البلوز” توازنه في الدوري الإنجليزي بعد خسارته في المرحلتين الماضيتين أمام إيفرتون وولفرهامبتون.

وارتقى تشيلسي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 21 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: RT

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